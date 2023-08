1/16-finaalide mängupäev on tüüpkalendri järgi 15. august, kuid täpsed toimumisajad sõltuvad meistrivõistluste kalendrist ning jalgpalliliit teeb need teatavaks esimesel võimalusel.

Igal juhul on praegu teada, et Tipneri karikavõistluste 1/16-finaalis on Paide linnameeskonna vastaseks FC Tallinna Gorillad ja JK Tabasalu mängu võitja. (JT)