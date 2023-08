Vanatehnika vallutab täna Kesk-Eesti

Ivar Kärner kinnitas, et kui varasemalt on neil tõesti olnud ühepäevane killavoor, siis tänavu katsetavad nad kahepäevase ettevõtmisega. „Seda sel põhjusel, et võtsime killavoori ühe osana juurde ka kodukohvikute päevad ja juba eelmisel aastal nägime, et meil ei jagu kõikide tegevuste peale korraldajaid,” avaldas ta. „Nii viisime rändkino, bändi ja videodiskoga peoõhtu reede peale ja lisasime sinna öösõidu tänavalegaalsetele sõidukitele. Laupäevaks jääb retrosõidukite ja kummaliste kulgurite killavoor ning kodukohvikud. Eks see selline prooviaasta on, kuid loodame oma korraldusega järjest paremaks minna.”