Kool, kus õpetatakse ise õppima

Selle aasta 29. märtsil sõlmisid mittetulundusühing Tehnoloogiakeskus ja sihtasutus Järvamaa hea tahte kokkuleppe, et avada aastal 2025 Paides programmeerimiskool Kood/Järva. Kool oleks laiendus peagi kolmanda õppeaastaga alustavale Kood/Jõhvile, mis võttis esimesel tegutsemisaastal vastu 200 programmeerimishuvilist, teisel 300 ning plaanib algaval õppeaastal õppekoha anda 500 õpilasele. Paide keskväljaku äärses endises kaubandushoones sooviti avada Järvamaa innovatsioonikeskus ning samasse hoonesse luua Kood/Järvaga õppimisvõimalus 50 õpilasele.

Kool tooks Järvamaale uusi töökohti, toetaks ettevõtlust ning looks kohalikele võimaluse kodukandis kõrgetasemeline haridus saada. Maja renoveerimine ja kooli ülal pidamine nõuavad aga raha, seega on ideed tutvustatud võimalikele koostööpartneritele. Ka Järvamaa omavalitsused pidid innovatsioonikeskuse loomist toetama, kuid 29. juunil toimunud vallavolikogu istungil olid paljud Türi volinikud innovatsioonikeskuse suhtes skeptilised ja nii ei saadud Türil valla omaosaluse maksmiseks toetushääli kokku. Valla otsus pole aga sihtasutuse Järvamaa juhatuse liikme Siret Pihelga arvates liialt suur tagasilöök innovatsioonikeskuse ja Kood/Järva loomisele ning usub, et puudu olev summa saadakse kokku ettevõtjate abiga.