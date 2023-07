Möödunud teisipäeval täitus vabariigi valitsusel sada päeva, mille ühine nimetaja on kõigile selge – maksutõusud. Kahjuks on see aeg olnud Eesti riigile ja rahvale kõike muud kui positiivne. Peretoetuste kärpimise ja laiaulatuslike maksutõusude kiirkorras läbisurumisega süvendas valitsus ühel ajal nii rahvastiku-, majandus- kui ka usalduskriisi. Valitsuse senine tegevus on kriise igatahes võimendanud, mitte neid lahendanud.