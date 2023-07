Automaksu hirmus võib vanatehnika kollektsioonist saada vanaraud

Maksustatavate hulgas on ka need sõiduvahendid, mis tänavatel aasta ringi ei liigu. Mootorrattad ilmuvad liiklusesse koos kevadise ilmaga ja kaovad sügise saabudes, samuti ei kasutata iga päev erilisi uunikume või katuseta lõbusõidumasinaid. Eriti raskeks läheks olukord aga neil masinahuvilistel, kel on suurem sõidukikollektsioon.