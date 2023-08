Mõisamiljöös esineb Laura Põldvere

Laura Duo on kooslus, mis ühendab omavahel popmuusika, jazzi ning improvisatsiooni, viies kuulaja imelisele suvisele rännakule. Esitatakse Laura tuntumaid hitte nagu “Verona” ja “Lilled jäävadki Sulle” ning lisatakse selle kõrvale vürtsi tuntud pophittidega nagu näiteks Ed Sheeran’i “Thinking Out Loud” ja Maroon 5 “Moves Like Jagger”.

Laura on figureerinud muusikamaailmas nii jazz-, eksperimentaal- kui popartistina. Viimasena lausa niivõrd edukalt, et temast on saanud möödunud aastakümne enimmängitud artist Eesti raadiojaamades. Laura on välja andnud 10 albumit, võitnud Eesti Muusikaauhindade naisartisti tiitli ning esindanud Eestit Eurovisionil 2 korda. Laura osales eelmise aasta veebruaris Soome suurimas teleshow’s UMK – Uuden musiikin kilpailu, kus saavutas 300 artisti hulgast seitsmenda koha ning millel oli 1,9 miljonit vaatajat. Sel talvel tõi ta kuulajateni uue virtuaalse kontserdi projekti digilaura.com.