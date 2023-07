Suvevolle lõpp pakkus üllatusi

Paide suvevolle turniiri korraldaja Piret Reinfeld ütles, et viimase ehk kaheksanda etapi eel oli ta hirmul, sest terve päeva kallas vihma nagu oavarrest ning seega oli õhtune turniir üsnagi ohus. «Väga nukker olnuks korraldada viimast turniiri lausvihmas. Pärast pikka ilmateate jälgimist nägime õnneks, et õhtupoole vihm taandub ja saame turniiri edukalt läbi viia. Päris kuiva nahaga me ei pääsenud, kuid sadu oli siiski vaid hetkeline ning suurem osa viimasest etapist sai mängitud kuivalt,» rääkis ta.