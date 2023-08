Eesti harrastusvõimlejad astuvad Gymnaestrada maailmalavale

Sel nädalal võõrustab Holland harrastusvõimlemise suurimat rahvusvahelist üritust – World Gymnaestrada´t. Amsterdami koguneb ligi 18 000 osalejat 60 erinevast maailmapaigast. World Gymnaestrada toimub üle iga 4 aasta ja see on suurim harrastusvõimlemise üritus maailmas. Festivali eesmärk on pakkuda liikumisrõõmu ja emotsiooni ning seda kõike hoolimata soost, vanusest, religioonist, oskustest või füüsilisest võimekusest.