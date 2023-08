Haapsalu võõrustab rahvatantsujuhte

„Sellel aastal tähistame rahvatantsujuhtide suvekursuste 70. aastapäeva. Selline järjepidevus tähendab nii osalejate kui tantsutraditsiooni järjepidevust valdkonna hoidmisel ning väärtustamisel. Aastast aastasse süveneb kindlustunne ja rõõm et rahvatants on meie kõigi südametes ja traditsioonil on vägi sees,“ märkis Eesti Rahvakultuuri Keskuse direktor Kalle Vister.

Tänavuse liikumisaasta puhul on suur rõhk liikumisel üldiselt. Kursusel tutvustatakse eri vanusegruppidele sobivaid treeninguid ja tantsuõpet. Samuti on fookuses suvine XIII noorte tantsupidu „Sillad“. „Täpselt kuu on möödunud, mil kohtusime viimati tantsuõpetajatega tantsupeol. On rõõm, et järjekordne suvekursus toob Haapsallu kokku sadakond juhendajat, kellega koos vaadata tagasi möödunud peole ning seada läbi enesetäiendamis sihte algavaks hooajaks,“ ütles Karel Vähi, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi direktor.