Linnameeskonna mängumees naaseb välismaalt Eestisse

Tambedou tagasituleku üle avaldas Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams suurt heameelt: "Buba on end tõestanud tugeva ründajana ning ta sobib suurepäraselt meie mängumudelisse. Lisaks on Moldova laenuperioodil saadud väärtusliku kogemuse võrra rikkamana ja mängunäljasena naasva Buba suureks plussiks see, et ta tunneb Premium liigat ning on seetõttu kohe valmis aitama meid eesmärkide poole liikumisel."