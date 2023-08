Remonttööd toovad muudatused lääne- ja idasuuna sõiduplaanidesse

Elron (AS Eesti Liinirongid) on riigile kuuluv ettevõte, mis korraldab Eesti Raudtee AS ja Edelaraudtee AS-le kuuluval raudteel reisirongiliiklust. Elroni rongidel on päevas üle 200 väljumise ja ettevõte teenindab iga päev üle 20 000 reisija. 2022. aastal tehti Elroni rongidega 7,1 miljonit sõitu.