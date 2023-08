Papageno preemia: ajakirjandus hoiab elu

Mis on Papageno efekt?

Mozarti ooperis "Võluflööt" kaalub peategelane Papageno endalt elu võtmist, kuna kardab, et on kaotanud oma armastatu. Kuid enne, kui Papageno jõuab oma kavatsuse teoks teha, ilmuvad tema juurde kolm vaimu, meenutavad talle tema maagilist kellamängu ja aitavad tal seeläbi oma armastatu Papagena taas leida. Need kolm vaimu näitavad talle, et vaimse ja emotsionaalse kannatusega toimetulekuks on ka teisi võimalusi peale endalt elu võtmise.

Võluflöödi ooperi peakangelase loost inspireerituna on Papageno järgi nimetatud ka oluline tendents suitsiidiennetuse valdkonnas. Nimelt on uuringud leidnud, et endalt elu võtmise asemel kriisist väljatulekuks mõne muu positiivse lahenduse leidnud inimeste lugude kajastamine omab positiivset mõju ka teistele, sarnaselt raskesse olukorda sattunud inimestele. Sellised lood annavad lootust ja tõestavad, et ükskõik, kui raske ka parasjagu ei ole - alati on olemas abi. Seda nimetataksegi Papageno efektiks.

"Ehkki tegu on tundliku ja meediamaastikul kohati ohtliku teemaga, tahame ajakirjanikke julgustada suitsiidi teemal siiski kirjutama - hoolivalt ja vastutustundlikult jagatud lood on kellelegi suureks abiks ja lootuseks. Ja just selliseid lugusid soovime ka esile tuua,” ütles Eesti Noorte Ajakirjanike Seltsi (ENAS) esindaja Brita-Maria Alas.