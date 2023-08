Türilt pärit tippvõrkpallur käis laagrilistega kohtumas

Võrkpallialase linnalaagri viimasel, kolmandal päeval Türi Põhikooli saalis toimunud kohtumistunnil kuulasid pea 40 last võrkpallur Kert Toobalit huviga, esitati ka mitmeid küsimusi. Nendele vastustest saadi teada, et Türil sündinud ja kasvanud Kert Toobali esimene treener oli nendegi laagris juhendajana tegutsev Villi Vantsi.

“Alustasin Villi juures treenimist kaheksa aastasena ja kõik mis ma oma võrkpallielus teha suutsin ja kaugele jõudsin, see on tänu temale. Treener on oluline, eriti esimene treener. Kuulake ja hinnake neid, nad teiega tühja lora ei aja ja kui pahandavad ka siis õige asja eest,” lausus ta.

Toobal treeningutelt naljalt ei puudunud, selleks pidi ikka väga tõsine pühjus olema. Rohkem oli kordi, kui jäädi peale treeninguid veel saali, sest koos sporti tehes aega veeta oli sedavõrd iseenesest mõistetav. “Talvel meeldis mulle ka suusatada,” märkis ta ja lisas, et teadlikumalt trenni tegema hakates ja proffisportlasena on tavaliselt üks päev nädalas, mis on puhkepäev ja seegi on tihti seotud reisipäevaga. Täiesti tavaline on ka teha kaks trenni päevas. "Trenni tuleb teha rõõmuga ja nautida aga koos, innustada ja toetada üksteist, siis ei jää ka tulemused tulemata," kinnitas ta.