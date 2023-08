Kettagolfisari sai läbi

Kuues hooaeg tõi Järvamaa radadele 137 huvilist ja see arv on püsinud stabiilsena juba neli aastat. On radu, mis vajavad igaaastast täiendust ajutiste korvide näol ja on radu, mis seeriavõistluse raames luuakse algusest lõpuni uuena. Seitsme seeria jooksul visati Hole-In-One ehk ühe viskega korvi 20 korral. Kahel osalejal õnnestus visata sel hooajal kaks holarit. Kõiki tunnustati selle eest meenega, kus oli peal viskaja nimi, visatud rada ja korv koos kuupäevaga.