FOTOD ⟩ Ukraina lipu peal trampinud mehele kutsuti politsei

"Selle aasta 27. juuli ööl olid mõlemad mastilippude, nii Eesti kui ka Ukraina oma, nöörid läbi lõigatud ning lipud ära viidud," rääkis Grauberg ning ei välistanud, et sel teol võis olla seos Nõukogude armee poolt Narva linna vallutamise aastapäevaga. "Selle juhtumi peale on politsei algatanud väärteomenetluse," lisas kultuurijuht.

Tänase intsidendi toime pannud isik tunnistas oma teo üles ning ütles, et see polnud suunatud Ukraina riigi vastu. Mehe sõnul otsis ta politseiga tahtlikult kontakti ning leidis, et lipu peal trampimine annab nende tähelepanu köitmiseks piisavalt põhjust. "Minu naine ja laps on röövitud, tahan, et politsei mind aitab," oli süüaluse selgitus juuresviibinutele.