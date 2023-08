Ilmaprognoosi põhjal ei vaja taimed kastmist ka augustis

Sademete kohta kogutakse andmeid 65 ilmajaamas ja Keskkonnaagentuuri andmete põhjal langes Türil eelmisel kuul taevast 75,3 millimeetrit vett. On aga huvitav, et lausa komakoha täpsusega oli vihmavee kogus sama suur ka aasta tagasi. Võrreldes sademete hulka paari eelneva aasta juulikuudega, on number olnud nii veidi väiksem kui väga palju suurem.