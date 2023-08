GALERII ⟩ "Barbie" esilinastusel andis tooni roosa värv

Näiteks Viisu külast oli filmi vaatama tulnud Kadri Siim. Tema oli oma sõbrannadega spetsiaalselt roosasse riietunud. "No ikka näeme vaeva, kui Barbie-filmi vaatama tuleme," naeris ta.

Teist korda käis "Barbiet" vaatamas endine linnapea Eimar Veldre. Tema sõnul on tegemist südamliku filmiga. "See on korraga naljakas ja kurb film elust - unistustest ja reaalsusest, lapseks ja lapsevanemaks olemisest, meheks ja naiseks olemisest, tarbetust võistlemisest ja koostöövajadusest ning sõprusest ja armastusest," võttis ta nähtu kokku.