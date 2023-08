Paide Teater kutsub Arvamusfestivali ajal kokku vestlusringi

“Viimane aasta on teatrimaastikku raputanud, õhus on küsimused teatrite rahastamise, vabakutseliste näitlejate tööhõive ja laiemalt Eesti teatri tuleviku üle. Paide Teater on väike teater ja tahame rääkida nendest esilekerkinud teemadest just väiketeatri võtmes,” rääkis Paide Teatri kunstiline juht Mariliis Peterson.