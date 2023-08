Autori sõnul on muusika tantsupõranda suunitlusega, kuid sellesse on sisse põimitud ka ambientseid helikujundusi. Valdav osa muusikast on salvestatud kodus süntesaatorite ja trummimasinate keskel.

Kannike ütles, et plaadi väljaandmine on olnud pikalt tema unistus ning just vinüüli kujul. "Ma kogun ise vinüüle ning mulle meeldib see formaat muusika kuulamiseks," ütles ta.