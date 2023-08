Loodusesõber Maimu Õunapuu sõnas, et tema on käinud viimastel päevadel metsas seenel juba kahel korral. Esimesel korral oli saak kolm suurt ämbritäit kuuseriisikaid. «Teisel korral vähem, poolteist, sest aega polnud rohkem. Seeni oleks veel olnud,» rääkis ta.

Naine elab naabermaakonnas, kuid üsna Järvamaa piiril. «Keegi ei taha oma täpseid seenekohti avaldada, aga niipalju võin öelda, et minu kuuseriisikakohad jäävad Koeru kanti. Tuttavate kaudu tean, et ka näiteks Roosna-Alliku kandist on neid päris arvestatavalt leitud,» rääkis Õunapuu.