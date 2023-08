Paides alustas tegevust autorenditeenust pakkuv ettevõte Avis Now

Paide Amservi esinduse juht Olev Põldme rääkis, et Avis ja Amserv on koostööpartnerid ning üks koostöö põhjustest oli see, et esinduses jäi rendiautosid väheks. «Avis alustas Tallinna esindustest ning liikus Viljandisse ja Paidesse edasi. Mõte on teha kogu protsess kliendile võimalikult lihtsaks. Klient saab auto rentida või broneerida juba kodus, teha seda endale sobival ajal ega pea selleks mingeid pabereid täitma. Kui ta on äpis valideerimise ära teinud ehk kui maksekaart ja juhiluba on sisse skannitud, siis edasine on väga lihtne. Kui auto on olemas ja vaba, saab ta selle broneerida. Klient toob oma auto Amservi hooldusesse, pessu või remonti ja saab siit seniks juba järgmise autoga ära minna,» lausus Põldme.