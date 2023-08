Retrokulgurite päevade ja selle osaks oleva killavoori korraldaja Ivar Kärner ütles, et see on neil juba 17. kord killavoori organiseerida. Tõsi, sel korral oli ettevõtmine varasematest aastatest teistmoodi. “Tänavu killavooril alamteemat ei olnud, vaid tegemist oli retrokulgurite päevadega ehk osaleda võib suurem valik masinaid,” avaldas ta.