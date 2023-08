Tartus asuvad kümne riigi noored õppeekspeditsioonil andmeid koguma

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul annab programmis osalemine meie nutikatele noortele suurepärase võimaluse teha lähemalt tutvust teadusmaailmaga ja anda oma panus teadusuuringute aluseks olevate andmete kogumisse. „Rõõmustav, et Eesti õpilased on läbi aastate silma paistnud nii mõõtmiste hulga kui väga hea kvaliteediga. Meie noorte kogutud andmeid kasutatakse NASAs ja mitmetes kõrgkoolides üle maailma,“ sõnas minister ja avaldas lootust, et nii mõnigi ekspeditsioonis osaleja nakatub uurimispisikuga ja seob oma tuleviku teadusmaailmaga.