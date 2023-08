Marahrens omandas osaluse Adfactory Grupis

Adfactory Grupp

2009. aastal asutatud Adfactory Grupp on Baltikumi üks juhtivatest reklaamilahenduste tootjatest. Ettevõttel on tugev kodumaine kliendibaas ning ettevõte on tegev ka Põhjamaades ja Lääne-Euroopa riikides. Adfactory pakub klientidele valgusreklaamide ja traditsiooniliste reklaamide terviklahendusi kui ka erimööblit. Adfactory peakontor asub Tallinnas, kus töötab 20 inimest. Üle 50 protsendi ettevõtte tuludest moodustab eksport. Rohkem infot veebilehel adfactory.ee.

Marahrens Group

1949. aastal asutatud Marahrens Group on pereettevõte, mis pakub kvaliteetseid viidanduslahendusi paljudele tööstusharudele. Marahrens on juhtiv merendusviidanduste tootja, kes toodab viitasid kruiisilaevadele, superjahtidele, reisiparvlaevadele, uurimislaevadele ja avamereplatvormidele. Ettevõttel on kontorid Saksamaal, USAs ja Soomes, lisaks volitatud edasimüüjad Hiinas ja Singapuris. Marahrens Group annab tööd enam kui 230 inimesele. Rohkem infot veebilehel marahrens.com