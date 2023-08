Kaup24 Marketplace ja Venipak alustavad koostööd

PHH Groupi Marketplace'i juhi Dalia Čiutaitė-Antanaitė sõnul lepiti kokku, et müüjad, kes hakkavad teenust kasutama, saavad oma kaupasid kõikidesse PHH Groupi Balti riikide keskladudesse soodsamalt kohale toimetada. Hinnanguliselt võimaldab selline lahendus kaupade logistikakuludelt säästa umbes 50 protsenti. Lisaks annab see müüjatele võimaluse tellimusi kiiremini menetleda ja saadetised lõppkliendile kiiremini kätte toimetada.

"Meie peamine eesmärk on luua Kaup24.ee platvormil tegutsevatele müüjatele kõige mugavam e-kaubanduse infrastruktuur ja parimad võimalikud tingimused. Seetõttu täiendame oma müügiplatvormi järjepidevalt. Ühtlasi otsime väärtuslikke partnerlussuhteid, millest meie müüjad saaksid samuti kasu. Selline on ka koostöö Venipakiga. Logistika moodustab märkimisväärse osa e-kaubanduse kuludest, seega on meil hea meel, et oleme leidnud ühise lahenduse, mis võimaldab meie platvormil kauplevatel müüjatel kulusid oluliselt kokku hoida," ütles Dalia Čiutaitė-Antanaitė.

"Me peame Balti riike oma koduturuks, mistõttu oleme välja töötanud infrastruktuuri, mis võimaldab suurt hulka saadetisi kiiresti ja tõhusalt teenindada. Me saame kiiresti langetada äriotsuseid, mis omakorda võimaldab arvestada iga kliendi eripäraga. Oleme õnnelikud, et saame hõlbustada e-kaubanduse ettevõtete arengut. Kohaldame erihinnad müüjate kaupadele, mis lähevad teele keskladudesse nii kullerite kui ka pakiautomaatide kaudu," ütles Venipaki tegevjuht Justas Šablinskas.

Dalia Čiutaitė-Antanaitienė sõnul mõeldi esialgu, et uus lahendus on kõige asjakohasem väikeettevõtetele, kes tegutsevad väljaspool Balti riikide pealinnasid, kus asuvad PHH Groupi logistikalaod. Ent juba kuu aja pärast selgus, et teenust kasutavad aktiivselt ka suurlinnade müüjad. Tänaseks on juba 300 PHH Group Marketplace'i ettevõtet kasutanud võimalust oma kaupu odavamalt keskladudesse saata.

"On normaalne, et suveperioodil kaubandusmahud veidi aeglustuvad, mistõttu julgustame sel ajal kaupmehi oma tavapäraseid kaubandusprotsesse uuendustega rikastama ning proovima uusi vahendeid ja teenuseid. See hõlmab ka Venipaki kaudu kaupade saatmist PHH Groupi ladudesse, sest nii saab äri veelgi mugavamalt laiendada ja jõuda ostjateni kõikides Balti riikides. Kutsun Kaup24 Marketplace‘iga liituma ka neid müüjaid, kes meie platvormil veel ei kauple, ning kasutama e-kaubanduse ökosüsteemi. Nii on võimalik luua lõppkasutajale lisaväärtust ja teha koostööd kõigiga," selgitas Dalia Čiutaitė-Antanaitė.