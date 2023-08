Juulikuine hinnalangus oli juuniga võrreldes laiapõhjaline

Toiduainete hinnad odavnesid juulis eelmise kuuga võrreldes 0,9% ning kauaoodatud toidukorvi odavnemine oli ulatuslik. Toidutoormete hinnad on kahanenud juba aasta algusest saati, kuid edasist hooajalist hinnalangust võib hakata pidurdama käesoleva aasta kehv saak. Viljakasvuks ebasoodsa ilma tõttu on puu- ja köögiviljade hinnakasv püsinud tänavu ebatavaliselt kiire.

Hinnakasvu aeglustumisele on viimasel ajal kaasa aidanud ka kestvuskaupade odavnemine, mida soodustavad nii toormete hinnalangus kui ka euro tugevnev vahetuskurss. Euro vahetuskurss dollari suhtes on kasvanud alates eelmise aasta septembrist rohkem kui 10% ja see on muutnud odavamaks eelkõige imporditava elektroonika. Teenuste hulgas oli suure mõjuga üürihindade langus, mis ulatus juulis aastavõrdluses 3,7%ni. See peegeldab madalseisu kinnisvarasegmendis. Samas on Eestis kiirenenud nii puhkusereiside kui ka majutusteenuste hinnatõus.