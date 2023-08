Bolt tutvustab vastutustundetu sõitja punktisüsteemi ja tõukeratta pääsmeid

“Elektrilistel tõukeratastel on väga suur potentsiaal vähendada isikliku autoga sõitmise vajadust. Selle potentsiaali rakendamiseks on oluline pöörata tähelepanu ohutusele, et sõitjatel ja kaasliiklejatel oleks liikluses turvaline. Loodame, et hooletu sõitja skoor aitab parandada tõukeratastega sõitjate liikluskäitumist ja on inspiratsiooniks ka teistele tõukerataste renditeenuse pakkujatele,” ütles Bolti tõukerataste suuna juht Artjom Kohhantsuk.