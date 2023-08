USA kõrge esindaja osaleb Tallinnas toimuval tippkohtumisel

Samantha Power on üle kahe aasta juhtinud maailma mõjusaimat arengukoostööarengu agentuuri USAID-i, mis aitab parandada inimeste elujärge, ehitada kogukondi ning toetab demokraatia arengut. Organisatsioon tegutseb enam kui sajas riigis üle maailma edendades tervishoidu, toetades stabiilsust, jagades humanitaarabi, stimuleerides innovatsiooni ja partnerlust ning jõustades naisi ja tüdrukuid.

Power oli ka Harvardi Kennedy kooli Carr Center for Human Rights Policy'i tegevdirektor. Ajakiri Time on valinud Poweri saja mõjukaima inimese, Foreign Policy'i saja globaalse mõtleja ja Forbes saja kõige mõjuvõimsama naise hulka. Ta on lisaks mitmete raamatute autor ja toimetaja ning Pulitzeri auhinna laureaat.