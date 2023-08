Eesti eksperdid alustavad tööd Euroopa Liidu uuel tsiviilmissioonil Moldovas

Teearu ja Terepi sõnul on julgeolekuolukord Euroopas kõige pingelisem alates Teisest maailmasõjast. Venemaa ei tegutse üksnes Ukraina vastu, vaid on valmis iga hetk laskma käiku oma hübriidrelvad meie kõigi nõrgestamiseks ja lõhestamiseks, kasutades näiteks energiat, mõjutustegevust, küberrünnakuid ja muid vahendeid. Kriisivalmiduse loomine on esmalt iga riigi ja ühiskonna ülesanne, kuid tõsiste ohtudega tuleme toime vaid samameelsete riikidega koos tegutsedes. Eestil on võimalik toetada Moldovat siseturvalisuseks vajaliku kompetentsi suurendamisel.