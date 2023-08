Algavad raudteetööd, et tõsta tulevikus kiirused kuni 160 km/h

Elroni rong. Foto on illustratiivne

AS Eesti Raudtee sõlmis töövõtulepingu Tapa–Kaarepere lõigu raudtee kapitaalremonditööde ja kõverate õgvenduste ehituseks. Töövõtu partneriks on OÜ GoTrack ja lepinguliseks maksumuseks on 16,7 miljonit eurot. Töid rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.