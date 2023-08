Kliimaministeerium soovib muuta jalakäijate ja kergliikuritega liiklemist ohutumaks

„Aruteluks pakutud eelnõus on reeglid, et tõukerattad saaks tänavatel korrektselt pargitud ning omavalitsus saaks määrata kaitstud piirkonnad, kus liikumiskiirused on madalamad. Oluliseks muudatuseks on põhimõte, et kohase peatumist lubava liiklusmärgita ei tohi kõnniteel enam auto peatuda – kõnnitee jääb jalakäijatele ning autod püsivad autoteel. Ohutuse tõstmiseks määratleme reeglid, et teel olevast ratturist tuleb mööduda 1,5 m kauguselt nagu mitmetes teistes Euroopa riikides. Tegemist on meie liikluskorralduses märgatavate muutustega, seega ootame tagasisidet ning seejärel saame kokkuvõtteid ning muudatusi teha,“ tutvustas eelnõu kliimaminister Kristen Michal.