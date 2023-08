Haridusasutuste pidajaid toetatakse ligi 1,5 miljoni euroga Ukraina sõjapõgenike hariduse korraldamisel

Minister Kristina Kallase sõnul on Ukraina sõjapõgenikest laste Eestis koolis ja lasteaias käimise toetamine riigi jaoks jätkuvalt väga olulise tähtsusega. „Kahjuks sõda endiselt kestab ja me keegi ei tea, millal see lõpeb. Meie saame anda oma panuse kui toetame siinseid Ukraina peresid, võimaldades õpilastele kooliharidust ja väiksematele lasteaia- ja hoiukohti. Ministeerium on abiks koolide ja lasteaedade pidajatele, eraldades neile lisaraha, et nad saaksid tagada ka käesoleval aastal Eestisse saabunud sõjapõgenikele lasteaia- , hoiu- ja koolikohti, sh pakkuda keeleõpet, tugispetsialisti tuge, huvi- ja noorsootöö tegevusi, toitlustust ja muid toetavaid teenuseid,“ selgitas minister Kallas.