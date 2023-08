Kindlustus: koduse vara väärtust tasub igal aastal korrigeerida

Seesami valdkonnajuht soovitab kindlustussumma üle vaadata ja arvutus uuesti teha igakordsel lepingu uuendamisel. Summat määrates tuleb lähtuda oma võimalustest ja vajadustest – kui ootused elustandardi säilitamisele on kõrged, tasub kindlustada võimekus vara kiireks taastamiseks, kui aga ollakse leplikumad, tuleb mõelda, millised esemed kodus on pereliikmete jaoks kõige hädavajalikumad, et ootamatu juhtumi korral saaks igapäevaelu võimalikult sujuvalt jätkuda. «Mida kallimate huvide või hobidega seotud vara inimesel on, seda hoolikamalt peaks ta oma vara kindlustussummat arvutama. Hinnaline spordivarustus, muusikariistad ja -tehnika, maalid, väärisesemed, kellad ja ehted, aga ka robotniidukud või ehitusmaterjalid – sellist varustust ei pruugita hüvitada piisavas väärtuses, kui oled valinud standardlimiidid, aga vara on keskmisest tublisti kallim,» märgib Kristel Kobi ja lisab, et taolistel esemetel on standardne hüvitispiir, mis tasub üle vaadata ja vajadusel limiiti suurendada.