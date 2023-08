Muusikafestivali ajal sõidavad lisarongid

“Elvasse on oodata tänavu suurt hulka hiphop muusika huvilisi, sest iga-aastase Eesti Hiphop Festivaliga tähistatakse tänavu ka 1973. aasta 11. augustil New Yorkis alguse saanud hiphopi 50. sünnipäeva,” ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe. “Et muusikahuvilised jõuaksid hõlpsalt Elvasse ja pärast festivali tagasi Tartusse, lisame reedest pühapäevani liinile 15 täiendavat väljumist. Elvast Tartusse on võimalik saada ka 12. ja 13. augustil pärast südaööd kell 00.30 väljuvate lisarongidega.”