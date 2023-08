Lastekirjanduse Keskuses saab näha poola illustraatori Joanna Concejo isikunäitust

„Joanna Concejo on üks tunnustatuimaid ja hinnatumaid illustraatoreid tänapäeva maailmas. Tema isikupärane ja tundlik käekiri, detailirikkus ja täpsus, oskus läheneda köitvalt ka igapäevastele teemadele, tema ootamatud leiud ja „kastist välja“ mõtlemine võluvad ja äratavad imetlust. Paljud kunstnikud püüavad teda jäljendada, aga seda tundlikkust on raske saavutada, mille leiame Joanna piltidest. On suur rõõm, et saame siin näidata väikest valikut tema loomingust nii piltide kui raamatute näol,“ ütles näituse kuraator ja keskuse kunstiekspert Viive Noor.