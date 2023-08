Paides peetav laste jalgpalliturniir lööb Eestis laineid

Tiitsi sõnul osutus valitud tee õigeks. “Otsustasime, et Exmet Ülejõe Karika kolm vaala saavad olema tipptasemel korraldus algusest lõpuni, suurepärases korras muruväljakud ning kvaliteetne kommunikatsioon,” kõneles ta. “Juba esimesel aastal oli õhus märke, et valisime õige tee, tänavune turniir aga kinnitas juba selgelt, et Paide Exmet Ülejõe Karikas on tulnud selleks, et jääda. Ligi 200 last ja viis uut klubi rohkem, lisaks mullusega võrreldes enam kui kolm korda rohkem pealtvaatajaid näitab, et oleme oma niši leidnud. Kui ikka lapsevanemad ja treenerid turniiri lõpus hoolimata saavutatud kohast tulevad kättpidi korraldusmeeskonda tänama ning ütlevad, et järgmisel aastal kohtume siis samal ajal ja samas kohas, teeb see uhkeks ja tänulikuks küll!”