Parimad rannavõrkpallurid kogunevad Paidesse

Finaaletapi kohapealne korraldaja, Paide rannaspordikeskuse üks eestvedaja Veiko Tihemets selgitas, et Paides saabki suvetuur läbi ehk siin selguvad nii Tariston Cupi kui kogu suvesarja võitjad.

Tihemets meenutas, et see peaks olema viies aasta, mil suvetuuri ühte osavõistlust peetakse Paides. Kui varasemalt on võrkpallimängu näinud nii kesklinnas, küll keskväljakul, küll muusika- ja teatrimaja parklas, kui ka tehisjärve ääres, siis sel korral peetakse võistlused ainult rannas. „Nüüd enam võistlusi eri kohtade vahel jagama ei pea, sest saime tänu heade toetajatele valmis veel ühe vajaliku väljaku,” põhjendas ta.

Võistluste täpsem ajakava avaldatakse neljapäeval, aga suures plaanis näeb võistlussüsteem välja selline, et reedel peetakse kvalifikatsiooniturniirid, laupäeval toimuvad alagrupimängud ja veerandfinaalid, pühapäeval poolfinaalid ja medalimängud. Laupäeval ja pühapäeval algab võistluspäev kell 10.

Ajakava järgi peaks naiste finaal olema pühapäeval kl 13 ja meeste finaal tund aega hiljem.

Tihemets avaldas, et Paidesse on tulemas 49 mängupaari. „Naisi on 16 ja nemad pääsevad kõik põhiturniirile. Meespaare on rohkem ja nemad alustavad juba reedel kl 17 põhiturniirile pääsevate paaride väljaselgitamist,” märkis ta. „Tase on ka reedestes mängudes kindlasti tugev, sest kõik soovivad ju edasi pääseda. Näiteks alustab reedesest kvalifikatsioonist Rivo Vesik, endine legendaarne mängumees ja praegune Eesti rannavõrkpallikoondise peatreener.”