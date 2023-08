Järvamaa parimad orienteerumissprindis selgusid Türil

Orienteerumisklubi JOKA eestvedaja Paul Poopuu ütles, et orienteerumisalal, mis nõuab eelkõige head kiiret jooksuvõimet ja teevaliku otsuseid ning kus kogemuslikud orienteerumisoskused pole niivõrd määravad, on just noorematel ja kiirema jooksuvõimega orienteerujail paremad võimalused hea tulemuse saavutamiseks ja oma võimete võrdlemiseks spordiala parimatega.