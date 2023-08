Eesti Jahimeeste Seltsi andmetel on kõige enam karusid püssitoru ette jäänud Lääne- ja Ida-Virumaal, kus on lastud vastavalt seitse ja kuus looma. Ka Tartumaal on kütitud kuus karu, Järvamaal neli, Jõgevamaal kolm, Harjumaal ja Pärnumaal kaks ning Raplamaal üks karu.