Võrkpallilaagri viimasel, kolmandal päeval Türi põhikooli saalis olnud kohtumistunnis kuulasid lapsed Kert Toobalit huviga ja esitasid talle ka küsimusi. Nii said lapsed teada, et Türil sündinud ja kasvanud Kert Toobali esimene treener oli nendegi laagris juhendajana tegutsev Villi Vantsi.

«Alustasin Villi juures treenimist kaheksaaastasena ja kõik, mis ma oma võrkpallielus teha suutsin ja kui kaugele jõudsin, see on tänu temale. Treener on oluline, eriti esimene treener. Kuulake ja hinnake neid, nad teiega tühja lora ei aja ja kui pahandavad, siis õige asja eest,» lausus ta.