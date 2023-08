Eesti meistrivõistlustel on võistlustules ka tipplaskurid

Puiatus toimuvatel meistrivõistlustel saab mh saab võistlemas näha ka maailma tippu kuuluvaid Eesti plokkvibulaskureid. Kohal on nii maailmareitingu tabelis 8. kohta hoidev Lisell Jäätma, kui 11. kohal olev Robin Jäätma, samuti ka plokkvibu naiskonna liikmed Meeri-Marita Paas ja Maris Tetsmann. Olümpiavibu laskuritest on kohal, suve alguses isikliku rekordi lasknud ja Pariisi OM kohta püüdev Triinu Lilienthal, samuti Bessi Kasak ning äsja Berliini MM-ilt naasnud Eesti meeste koondise liikmed Märt Oona, Tanel Kaasik, Hendrik Õun.

EVL juhatuse liige, Priit Pramann kutsub vibuspordi sõpru nädalavahetusel Puiatu vibustaadionile: “Rõõm, et lisaks maailma tippudele on julguse võistlustulle astuda üles näidanud 90 vibusportlast üle eesti. Kahjuks hetke ilmaolud just väga head ilma ei luba aga kõik on laskmise hetkel võrdsel positsioonil ja põnevust jagub kaheks päevaks." Aitäh Tactical Foodpack, kes panustas ka auhinnafondi ja Värska Originaal AS, kes aitab sportlastel vee varusid täiendada.