Kuidas mu süda Perejaslavi jäi. Ukraina jalgpallilaste lugu

Kolmas mäng, alagrupifaasi viimane. Seis ei saaks olla enam pinevam. Perejaslavi poisid lähevad väljakule teadmisega, et Harju jalgpalliklubi Rae võistkonna vastu tuleb iga hinna eest võtta minimaalselt viik, ükskõik millise skooriga: alagrupp on nii tugev ja ühtlase tasemega, et teisena poolfinaali pääseja otsustab just see mäng. Et Perejaslavi poisid on tugeva Harjuga enne mängu võrdsetel punktidel, ent väravate vahega neist ühe võrra ees, tähendabki see seda, et vähemalt viik viib Perejaslavi poolfinaali.