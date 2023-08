Humus Paide Rally registreerumine on täies hoos

Möödunud aastal autoralli Eesti meistrivõistluste kalendrisse comebacki teinud võistlus tähistab sel aastal 20 aasta juubelit ja on 2023. aasta hooaja viiendaks etapiks enamikule klassidele ning ka Estonian Junior Challenge arvestuses osalejatele. EMV Lada klassi võistlejaid ootab ees hooaja neljas etapp ja EMV9 (veoautod) võistluspaarid on varem punkte jahtinud kahel korral. Võistkondlikus arvestuses (EMV10) on Paide ralli kolmandaks osavõistluseks.

Tänavusele Paide rallile on end juba kirja pannud 40 võistluspaari ja võistlusele registreerimine lõpeb 16.augustil 21:00. Möödunud aastal said Paide rallile lähte 65 võistluspaari ja võitjana finišeerisid Škoda Fabia Rally2 evo autol sõitnud Gregor Jeets / Timo Taniel.

Loomulikult ootavad Humus Paide Rally korraldajad rajaäärde võistlejatele kaasa elama ka palju rallisõpru. Rallipassid hinnaga 20€ on müügil COOP Järva kauplustes Järvamaal. Rallipasse on võimalik osta ka Paide Rally e-poest, kus müügil ka erinevad fännimeened ja riided. Rallipassi omanik saab mõlemal päeval ligipääsu kõikidele kiiruskatsetele ja pealtvaatajatele mõeldud aladele, kus on nii tribüünid, toitlustus kui ka tualetid. Ralli toimumise päeval on võimalik osta ka üksikute kiiruskatsete pääsmeid, neid saab osta kohapeal kiiruskatse pealtvaatajate alalt. Alla 12. aastased lapsed saavad rallielamuse tasuta.