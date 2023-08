FOTOD ⟩ Paides avatakse kaks sõda Ukrainas peegeldavat näitust

Reedel kell 14.00 avatakse Paide muusika- ja teatrimajas Avatud galeriis Ukraina kunstniku Nikita Titovi plakatinäitus #KutsungUkraina. See on Eesti juurtega kunstniku esimene näitus Eestis.

Nikita Titov on sündinud ja algkoolis käinud Jõhvis. Ta aitab oma kodumaad võitluses vaenlasega omal moel ehk arvutis sõjavastaseid plakateid kujundades. Tema plakatid on kogunud populaarsust sotsiaalmeedias ning läbi selle levinud üle kogu maailma.

Näitusel on üleval talle tuntust toonud sõjavastased plakatid, lisaks on ta loonud Paide jaoks spetsiaalse plakatisarja, kus kujutab Ukraina eest rindele läinud tavalisi inimesi – muusikuid, õpetajaid, näitlejaid ja teisi.

Näituse idee algatajaks ja kuraatoriks on Titovi hea sõber, Järva Teataja fotograaf Dmitri Kotjuh. „Mul on hea meel, et sain kaasa aidata Nikita unistusele korraldada näitus Eestis. See on talle endale ääretult oluline,“ märkis Kotjuh.