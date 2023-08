Järvamaa arutelud keskenduvad tulevikule, sotsiaalmeediale, noortele ja kogukonnale

Kogukondadest räägitakse üha rohkem ja rohkem ning üheks suureks valdkonnaks, mis kogukondasid ühendab, on sport. Sport toob inimesed kokku ja paneb ühisel eesmärgil pingutama, tihti ka neid, kes ise sporti ei tee. Suurte spordiürituste korraldamine võib vahel tuua ka negatiivseid emotsioone (liiklus suletud, lärm jne), kuid kuidas seda kõike ennetada ja positiivseks keerata. Kas spordil on laiem mõju ühiskonnas või on see vastava spordiala kitsas huvi? Mis on need näited, millest õppida ja kuidas läbi spordi meie ühiskonda veelgi tugevamaks teha, lisaks sellele, et sport on tervisele kasulik.