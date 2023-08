Paide teatri endine näitleja Maria Paiste ning helitehnoloog-muusik Rasmus Laks andsid eile õhtul Paide gümnaasiumi hoovil plaadiesitluskontserdi. See on alanud arvamusfestivali üks esimesi kultuurisündmuseid. Muusikat on duo Maria Paiste & Rasmus Laks koos teinud mõned aastad ning nüüd on jõutud indie-džässi ja oma esimese albumini.