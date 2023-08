Järva-Jaani nupumees arendab päästerobotit

Kärner selgitas, et päästerobot, nii nagu teisedki mehitamata sõidukid on mõeldud selleks, et tuua operaator välja ohutsoonist. "Näiteks on meie päästerobot võimeline kustutama põlenguid, kus on oht inimelule," avaldas ta. "Sest saame saata kaugjuhtimispuldiga roboti ohukoldesse tööd tegema. Sellega päästamegi inimelusid."