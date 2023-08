Uus spaa laseb tunda end mõisahärrana

Purdi mõis on sajandite jooksul näinud nii hiilgust kui ka täielikku mahajäetust. Pärast kooli sulgemist müüdi mõis erakätesse. Alguses läks nii nagu paljudel puhkudel: vastne mõisaomanik teeb suuri tulevikuplaane, kuid peagi huvi raugeb ja investeeringud osutuvad üle jõu käivateks. Aga need käed, mis praegu Purdi mõisa eest hoolitsevad, on kuldaväärt.