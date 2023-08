Türi Väino vana kooli huumor aitab muredest üle

Väino autor on Türilt pärit Taavi Eplik (49), kes elab ja töötab Tallinnas kinnisvaramaaklerina, kuid satub kodulinna päris tihti, et külastada oma ema, õde ja kassi. Tema välja mõeldud kangelane naerab ühtpidi välja nõukaaja eluolu ning pakub paljudele äratundmisrõõmu, teistpidi on leht naeruteraapiaks ja lohutuseks neile, kelle elus on rõõmu vähe. Epliku loodud ja Järvamaa tõsieluloolistele faktidele tuginev väljamõeldud kogukond kogub ühismeedias üha jälgijaid ning naerutab iga päev sadu ja sadu inimesi.