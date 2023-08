Üksnes Eesti äärmisse idaserva ulatub Venemaal valitseva madalrõhkkonna piirest pilvi ja kohati sajab hoovihma. Tuul on idapoolsetes maakondades mõõdukas ja puhub põhjakaarest, lääne pool on nõrk ja muutliku suunaga. Öised miinimumid langevad 8-13 kraadini, Eesti idaservas pilvise taeva all ja rannikul jäävad 15 kraadist kõrgemale. Päevasoe kerkib 21-26°C-ni, rannikul jääb veidi madalamale.